D’un bout à l’autre du Parc national des Calanques, partez à la découverte des plus beaux sites du parc. Dépassez d’abord les Goudes pour vous retrouver devant les paysages divins de Callelongue. Voilà que se dresse la belle île Maïre et le Capelan qui vous ouvre la voie vers Marseilleveyre. Faites ensuite marche arrière pour rejoindre le parking de l’une des plus belles calanques de Marseille : Sormiou.

C’est probablement la plus célèbre et la plus prisée des calanques. Vous y contemplez un ensemble de petits cabanons charmants, construits au bord de l’eau. Vous voilà à des années-lumière de la Canebière !



Votre soif d’exploration n’étant pas encore étanchée, vous poursuivez votre route vers les deux dernières calanques : Sugiton et En-Vau. Deux joyaux méditerranéens pour lesquels il vous faut affronter plusieurs minutes de marche et de randonnée ; mais quelle récompense ! Le spectacle d’En-Vau, ce bras d’eau turquoise, encerclé par des falaises, vaut tous les efforts. Il est temps de se jeter à l’eau !