Massif du Garlaban

Dans ses souvenirs d’enfance, Marcel Pagnol raconte comment, de la Treille à la bastide Neuve, commencèrent « les plus belles vacances de sa vie », passées à arpenter les collines pour attraper des cigales, poser des pièges, tomber amoureux. Que reste-t-il de ces souvenirs datant du début du XXe siècle ? Des reliques, des pavés sur lesquels on battait le blé, à la fin des moissons, pour séparer le grain de la paille.

Des artistes locaux ont laissé leurs traces en disposant au hasard des pierres gravées, figurant un berger ou une rose des vents. Mais c’est bien Pagnol, l’enfant du pays, que vous croisez le plus souvent en arpentant les collines. Revenu adulte sur ses terres, il en a fait un gigantesque et novateur studio de cinéma. Vous pouvez ainsi découvrir de nombreuses traces de ses films, comme les décors du village d’Aubignane, construits pour le tournage de Regain, ou le puits du plus célèbre des puisatiers, le grand Raimu. En prenant le sentier des scolopendres, vous découvrez la grotte de Manon des sources, tandis qu’en escaladant le Taoumé, vous verrez celle du Grosibou. Elle fit si peur au jeune Marcel qu’il renonça à l’idée de se retirer en ermite pour vivre éternellement dans les collines de Garlaban. Un rêve devenu aujourd’hui réalité.