Moins monumentales que les Alpes ou que les Pyrénées, les Alpilles sont néanmoins l’un des massifs les plus emblématiques de la France méridionale. Et pour cause, dans l’intimité de ces collines de calcaires, vous faites la rencontre d’une Provence polymorphe. Des reliefs brisés de la Sainte-Victoire aixoise jusqu’à la Camargue ou, plus au nord, jusqu’au mont Ventoux et aux Cévennes, les Alpilles possèdent une rare palette de couleurs et de parfums. Romarin, lavande, thym... il flotte dans l’air un parfum typiquement provençal dont vous profiterez en vous promenant sur les routes reliant un chapelet de petits villages. Comment résister aux champs d’oliviers entourant Maussane-les-Alpilles ? Comment rester insensible à la pureté d’un ciel bleu encadrant ces reliefs opalins ? Aussi sauvages que fragiles, les Alpilles vous installent au cœur d’une végétation latine, vivante, sauvage et en même temps accueillante. Refuge du renard et du hibou grand-duc, les Alpilles ont un air d’arche de Noé ensoleillée.