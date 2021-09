Entrez dans la fraîcheur du site troglodyte et découvrez le parc miniature Pierre et Lumière, au fil de ses vingt monuments édifiés à taille humaine. Sculptés dans la paroi même en pierre de tuffeau ou dans des blocs rapportés, ils paraissent plus accessibles au regard. Le parcours balaie plusieurs siècles d'architecture, des églises romanes, comme la célèbre église de Cunault, aux châteaux de la Renaissance comme le château d'Amboise, en passant par la cathédrale gothique Saint-Gatien à Tours. Plusieurs panoramas de ville, sculptés en bas-reliefs, impressionnent par leurs dimensions. Vous admirez Chinon et sa forteresse, le château d'Angers, et la fresque représentant Saumur et son château, se reflétant dans l'eau d'une nappe phréatique du site troglodyte. Avec une longueur de 12m, c'est la plus spectaculaire. La finesse des détails de la cathédrale de Tours ne vous échappera pas. Autre curiosité architecturale, les clochers tors typiques de l'Anjou que l'on peut voir sur l'église de Pontigné, et celui du Vieil-Baugé, qui présente aussi l'originalité d'être penché.