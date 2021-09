Il faut, au parc floral de la Source d’Orléans, jouer aux abeilles et butiner de tous les côtés. Au gré des saisons, la visite commence par la roseraie, où les teintes roses, rouges et blanches se mêlent au parfum des lavandes. Un peu plus loin, les fuchsias, plantes d’ombre, fleurissent à l’abri des platanes jusqu'aux premières gelées.



Le jardin de la source, où jaillit le Bouillon, vous transporte au Japon, avec sa forêt de bambous et ses azalées.

Pour rejoindre le jardin de rocaille, qui restitue l’ambiance des paysages de montagne, il faut passer par la prairie. Les plantes hautes y chatouillent les mollets ; le petit pont de bois craque sans jamais casser, et les grenouilles du ruisseau n'attendent que vous pour se faire compter. De fleurs en arbres fruitiers, prenez la direction du potager et du verger. En plus des traditionnels fruits et légumes du Val de Loire, vous rencontrez ici des légumes rares, comme la courge Sucrine du Berry. Des herbes aromatiques complètent ce tableau bucolique ; puis rendez-vous à la boutique, histoire de faire provision des saveurs de la région.