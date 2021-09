Se balader dans l’arboretum des Grandes Bruyères est à la fois apaisant et stimulant, car la nature est ici merveilleusement domptée. Vous entrez par le jardin à la française. Le paysage est constitué de buis et d’ifs taillés. Des tonnelles de roses anciennes et de clématites apportent quelques notes de couleurs vives. S’ensuivent d’autres jardins, anglais, français encore. Vous flânez dans des allées bordées de bruyères alpines et arborescentes… à travers huit jardins et deux arboretums. Cet arboretum est stimulant, car votre visite est aussi un voyage ponctué de découvertes. Dans l’arboretum extrême-oriental, admirez cornouillers, magnolias, pruniers, amandiers, abricotiers ou pommiers, tous originaires d’Extrême-Orient. Et tout autour de vous, lorsque la saison s’y prête, les variétés de roses chinoises, coréennes ou japonaises rivalisent de beauté. Changez de continent en arrivant dans l’arboretum américain. Magnolias et cornouillers vous apparaissent alors bien différents de leurs cousins d’Asie !