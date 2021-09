Pour mériter son statut de lieu enchanté, encore faut-il que la forêt d’Orléans se prête aux rencontres, que vous risquiez de tomber nez à nez avec de drôles d’animaux. C’est le cas, soyez sans crainte. Dans ce croissant de verdure qui s’étire entre Orléans et Gien, pas moins de 730 espèces végétales et presqu’autant d’espèces animales se côtoient. Certaines, à l’instar du Balbuzard pêcheur, sont même d’une grande rareté. Afin de tenter de l’apercevoir, vous vous hissez au sommet de l’observatoire du Ravoir et profitez du panorama qu’il vous offre sur les environs. Le froissement des épines d’un pin sylvestre attire votre attention : serait-ce un cerf ou un chevreuil qui vient de passer ? Sans doute pas un sanglier, bien qu’ils abondent ici. Les lièvres se coursent, encouragés par le concerto des oiseaux. Pas moins de 180 espèces survolent la forêt d’Orléans et leur ballet agite les coiffes feuillues des chênes pédoncules. Votre promenade sylvestre prend vite l’allure d’une parade de carnaval, colorée et musicale.