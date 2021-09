Largement inséré dans le quotidien des Lillois, le parc du Héron de Villeneuve-d’Ascq se veut également un protecteur de la vie sauvage. En effet, à travers votre flânerie dans les allées aménagées, vous ne tardez pas à tomber sur l’un des panneaux informatifs qui vous livrent tous les secrets de la faune et de la flore locales. Le long du lac Saint-Jean, vous permettez aux plus jeunes de se rapprocher des habitants emplumés du parc : les canards, les cygnes et bien sûr, les hérons. Voilà un lieu où petits et grands s’amusent grâce aux manèges et à l’ambiance joviale qu’on y trouve souvent. Pour les plus âgés, le parc se veut le voisin du LaM, le musée d’art moderne de Lille qui abrite des collections prestigieuses d’art moderne, contemporain ou brut. Envolez-vous vers de nouveaux horizons, le parc du Héron s’y prête si bien.