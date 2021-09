Située dans l’Oise, près d'Ermenonville, la Mer de Sable attire par son côté atypique et dépaysant. Aménagé au cœur d'une forêt, ce parc à thèmes transporte dans trois univers différents : le Mexique, le Far West et la Jungle. Aux Portes du Mexique, traversez le désert avec le Train des Sables, en montgolfière ou en buggy, selon vos envies. Puis, plongez « Au temps des pionniers » dans une ambiance de western. Essayez l'attraction La Ruée vers l'or, ou les activités plus rafraîchissantes en bateau comme la Cheyenne River, plus haut splash en France avec sa descente de 20m de haut, ou avec la Rivière Sauvage. On peut ensuite se reposer et se restaurer au restaurant du Saloon. Dans le dernier univers consacré aux Aventures dans la Jungle, on peut se ressourcer grâce aux nombreux arbres présents, après avoir parcouru les autres univers plus exposés au soleil. Entre le safari pour les enfants, le pont suspendu pour les plus courageux et les vols dans les airs avec les attractions Péroké et Cycl’o Vent, la diversité est garantie.