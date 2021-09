Parc Astérix

Entrez par la Via Antiqua. Vous y trouvez des boutiques, des services… Enchaînez avec la Grèce antique ou l’Empire romain, constellé d’attractions aquatiques et aériennes, et de manèges. Car les enfants ont droit à leurs univers plus doux : les tournoyantes "Petites chaises volantes", le formidable toboggan "Enigmatix", "Hydrolix" qui dévale la rivière, le petit train… Un monde enchanté imaginé pour les enfants, accompagnés ou non de leurs parents. Quant au train "Numérobis", au "Grand splash", à "L’Oxygénarium" ou au "Menhir express", ils accueillent les familles en mal de sensations fortes, dans les airs comme sur l’eau. Profitez de 42 attractions, plus folles les unes que les autres. A l’image d’"Oziris", coaster perché à 40m de hauteur, qui file à plus de 90km/h. "Goudurix" vous entraîne dans un terrible plongeon à plus de 75km/h. Vous poursuivez avec sept boucles renversantes…