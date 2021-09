Deux siècles après Robert Barker, l’artiste allemand Yadegar Asisi reprend le concept des panoramas en trompe-l’œil peints sur des toiles géantes ; le tout à 360°. Mais évidemment, la technologie a transfiguré le système, le rendant encore plus spectaculaire.

Les œuvres sont monumentales. Elles sont un savant mélange de peinture, dessin et de photographie numérique. Le tout est modélisé en 3D. Des personnages sont intégrés dans les paysages pour rendre le spectacle plus vivant. L’image est ensuite imprimée sur de grands lés en polyester. Ils peuvent atteindre 32m de haut pour 110m de large. L’œuvre, une fois terminée, couvre plus de 3?000m2. Son poids : 750kg. Le Panorama XXL est en fait une rotonde métallique de 34m de diamètre. Au milieu, une structure bétonnée supporte trois plateformes. De ce poste d’observation, la vue est idéale et les effets de relief et de profondeur sont quasi hypnotiques. Bruitages et jeux de lumière font de cette œuvre un véritable tableau vivant.