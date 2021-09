Quelque 257 000 hectares : c’est la taille record du Parc naturel régional Normandie-Maine, qui s’étend entre la Basse-Normandie et les Pays de la Loire, sur les départements de l’Orne, la Manche, la Mayenne et la Sarthe. Un immense terrain de jeu, pourvu d’une flore et d’une faune variées.

Envie d’une marche ombragée ? Rendez-vous dans l’une des forêts du parc, Ecouves, Perseigne, Sillé ou la forêt d'Andaine, pourvue de chênes séculaires. Chaque recoin abrite une légende…



Encore quelques pas et vous voilà au cœur du massif armoricain, la plus ancienne, à défaut d’être la plus haute, des montagnes européennes. Plus loin, ce sera les marais, la tourbière, ou les landes à bruyères. Certains sites sont exceptionnels.

Aux cascades de Mortain, les eaux de la Cance chutent d’une vingtaine de mètres. Près de l’écume et du bouillonnement, les plantes, rafraîchies, fleurissent. A l’inverse, dans la bien-nommée Vallée de misère, c’est le désert. Sur cet éperon rocheux, pas de verdure, mais des éboulis calcaires donnant au décor un aspect lunaire.