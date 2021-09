Musée de la Tapisserie de Bayeux

Dans ces fibres de tissus millénaires, les siècles se déroulent et tissent en vous une curiosité nouvelle. Le musée de la Tapisserie vous ramène en 1066, année pendant laquelle le Normand Guillaume le Conquérant, l’un des plus puissants monarques d’Europe à l’époque, s’empare de la Couronne anglaise. C’est une œuvre didactique que vous contemplez, un véritable parchemin dont le but est de donner sa légitimité au monarque. Détail intéressant que vous ne manquez pas de relever, la frise représente une comète que les scientifiques ont reconnue comme étant la comète de Haley. De fil de laine en toile de lin, suivez ce dessin ancestral, parfois étonnamment moderne et minimaliste, à travers des épisodes de chevauchées, de prise de drakkars… Une découverte qui a lieu dans une pièce sombre où trône le précieux document et où vous avez tout le loisir d’apprécier chaque détail, chaque épée, chaque casque. 10 couleurs, 4 points de broderie, 9 pièces de lin dévoilent tous les secrets de la tapisserie qui devait, selon les historiens, décorer l’église de Bayeux.