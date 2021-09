Longeant la célèbre Nationale 7 qui, en son temps, était appelée « La route des vacances » et à laquelle Charles Trenet rendit hommage en chanson, le Palais des Bonbons et du Nougat de Montélimar est un concentré d’histoire et de douce nostalgie. Dès votre arrivée, vous remarquerez immédiatement le bâtiment principal à sa couleur rose vif ainsi qu’à ses nombreuses inscriptions insérées dans des bulles colorées qui ornent la façade et rappellent les conditionnements de bonbons.

A l’intérieur, un véritable parcours vous attend pour vous faire découvrir l’histoire du sucre, les racines et l’esthétique en confiserie ou encore les techniques publicitaires et marketing de l’époque permettant aux enfants d’autrefois, comme ceux d’aujourd’hui, de rêver à la vue de ces friandises alléchantes.

Si l’univers du bonbon et de la friandise au sens large y garde une place prépondérante, le Palais des Bonbons et du Nougat de Montélimar rend également hommage à différentes époques et objets emblématiques de celles-ci. Ainsi, vous croiserez les chemins successifs de la Maison des Jouets, de la Provence de Pagnol et ses santons, le fameux Musée de la Nationale 7, le Monde des Poupées et Poupons ou encore Ecole d’autrefois.