Musée de l’Olivier

Lorsque défilent les paysages méridionaux des Baronnies, quittez l’autoroute A7 à la sortie 19 pour rejoindre Nyons, berceau de l’écrivain Barjavel et paradis des gastronomes provençaux. Ici, entre le Vaucluse et la Drôme, là où les Baronnies provençales dévoilent ces champs de lavande, vous découvrez une petite ville qui coule des jours paisibles le long de l’Eygues, la rivière affluent du Rhône. Sous un ciel provençal forcément dégagé, vous vous enfoncez dans une garrigue luxuriante où vous ne tardez pas à approcher l’icône d’une ville et de toute une culture : l’olivier. C’est qu’à Nyons, plus que nulle part ailleurs en France, l’arbre fruitier de la famille des Oléacées tient une place particulière. La certification AOC de l’olive en 1994, la première en France, en est la preuve la plus flagrante. Ce n’est pas la coopérative oléicole et viticole de Nyons, dont vous prenez la direction, qui vous dira le contraire. Des murs de Vignolis, le petit nom donné à cette institution nyonsaise, jaillissent chaque année 150 tonnes d’huile d’olive et 130 tonnes d’olives de table.