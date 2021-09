Tandis que vous filez sur l’autoroute au milieu de la Drôme provençale et ses vastes plaines agricoles, empruntez la sortie 19 pour rejoindre aisément le fameux site de Pierrelatte : la Ferme aux crocodiles. Ouvert en 1994, non loin du site nucléaire de Tricastin, ce parc animalier vous plonge rapidement dans un environnement luxuriant où vivent quelque 400 spécimens de sauriens. Mais avant même de rentrer dans l’enceinte du parc, de rares alligators albinos du Mississippi vous accueillent. Il n’en existe qu’une vingtaine dans le monde et cette rareté vous fascine par leurs écailles d’opales. Une fois les présentations faites, rentrez dans le cœur de la jungle pour découvrir ses congénères et toutes les espèces du site. Votre immersion est totale. Outre les plantes exotiques, les cascades et le murmure de l’eau, la chaleur du lieu est votre passeport qui vous emmène en territoire sauvage. Le thermomètre affiche 30 degrés tout au long de l’année, en ces lieux.