Ossuaire de Douaumont

Les chiffres en deviennent abstraits à force d’être gigantesques. Du 21 février au 18 décembre 1916, sur le champ de bataille de Verdun, en Lorraine, 26 000 000 d’obus furent tirés (soit 6 obus par mètre carré), faisant plus de 300 000 morts du côté des Français, et au moins la même chose côté allemand, pour un résultat militaire quasiment insignifiant.

A proximité de Verdun, le fort de Douaumont fut l’un des points stratégiques de la bataille, perdus et repris à de nombreuses reprises, sous les ordres de Pétain puis, pour la victoire décisive, du général Robert Nivelle. Dès la fin de la guerre, c’est ici que Monseigneur Ginisty entama les démarches pour la construction d’un ossuaire ayant pour but d’accueillir les ossements et de rendre hommage aux soldats disparus. Les premiers corps seront transférés en 1930 et l’inauguration, par le président Albert Lebrun, aura lieu en 1932. Sur la longue façade de pierre blanche du bâtiment sont gravés les 147 blasons des villes, régions et pays ayant participé par leurs dons à la construction de l’édifice.