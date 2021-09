Musée Picroboule - Musée de la boule de fort

A l'instar de la pétanque, la boule de fort se joue entre équipes et comme sa cousine provençale, il s'agit de placer les boules le plus près possible du maître, le cochonnet ligérien. La simplicité de ce jeu s'arrête ici. Appréciez la complexité des boules fabriquées à partir de bois et de fer. Les dimensions sont capitales : 12,7cm de diamètre pour 10cm d’épaisseur. Prise en main, la boule de fort vous révèle une forme asymétrique et un centre de gravité incertain. Lesté, l'un de ses côtés est plus lourd, plus « fort ». Ici se trouve tout l’intérêt du jeu. La boule de fort se distingue de la pétanque puisqu’on ne tire ni ne pointe avec les boules de fort. Il s'agit plutôt de les faire rouler et de faire appel à toute votre habileté pour faire gagner votre équipe. Au fil de votre visite, le musée vous livre d’autres secrets autour des boules. Pour quelles raisons les terrains sont-ils pentus ? Pour quelles raisons mesurent-ils 24m ? Que « faire fanny » signifie-t-il, et qu’est-ce qu’une société, ces clubs ligériens, comme on les appelle dans le jargon ?