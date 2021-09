Château de Chenonceau

Une fois sur place, il semble inconcevable de ne pas vous accorder quelques minutes pour apprécier la richesse de la collection muséale où vous trouvez Rubens, Van Dyck, Véronèse, Poussin et le Tintoret pour ne citer qu’eux.

Votre visite à Chenonceau passe ensuite par un détour dans les différents appartements que compte le château. Une vingtaine de pièces incontournables vous sont proposées. La salle des gardes, les chambres de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis, les salons de François Ier et de Louis XIV font partie des temps forts de votre passage à Chenonceau.



Retrouvez la lumière du jour et le bon air de la Loire pour découvrir le château de l’extérieur, ainsi que les jardins verdoyants qui ceinturent l’édifice. Là encore, chaque parcelle du domaine porte la marque d’une des occupantes du château. En marge de ce trésor botanique, le château vous ouvre les portes, plus pittoresques avec ses toits pointus, du potager et de sa ferme. Vous trouvez là un trait d’union entre la campagne du Val de Loire et vous.