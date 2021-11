Le Musée Picasso - Antibes Juan-les-Pins

Picasso, enthousiaste, travaille au château et réalise de nombreuses œuvres, dessins et peintures. À la suite de son séjour en 1946, il laisse en dépôt à la ville d'Antibes 23 peintures et 44 dessins. Parmi les peintures les plus célèbres : La Joie de vivre, Satyre, Faune et centaure au trident, Le Gobeur d'oursins, La Femme aux oursins, Nature Morte à la Chouette et aux Trois Oursins, La Chèvre... Le 22 septembre 1947 voit l'inauguration officielle de la salle Picasso au premier étage, accompagnée d'un premier accrochage des œuvres d'Antibes.

Le 7 septembre 1948, une exposition confirme l'enrichissement significatif de 78 céramiques réalisées à l'atelier Madoura de Vallauris.

Le 13 septembre 1949, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition "Tapisseries Françaises", de nouvelles salles consacrées aux peintures, céramiques et dessins de Picasso sont ouvertes au public. Et le 27 décembre 1966, la ville d'Antibes rend de nouveau hommage à Pablo Picasso et le château Grimaldi devient officiellement musée Picasso, premier musée consacré à l'artiste.

Enfin, en 1991, la dation Jacqueline Picasso autorise un nouvel enrichissement des collections Picasso.

Les œuvres de Nicolas de Staël aussi présentées au musée témoignent du séjour du peintre à Antibes, de septembre 1954 à mars 1955. Un premier don est consenti par sa veuve au musée Picasso après l'exposition consacrée à l'artiste en 1955 et à partir de 1982, la ville acquiert des œuvres importantes de sa dernière période.