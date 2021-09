Superficielle, la baie de Cannes ? Pas vraiment : elle est aussi belle au naturel, grâce à son climat méditerranéen qui la charge d’une nature verdoyante. A quelques minutes de bateau de la ville, les îles de Lérins présentent une nouvelle facette de la région grâce à une faune et une flore laissées à l’état sauvage. Sur Sainte-Marguerite, île principale de l’archipel, les eucalyptus vous accueillent et balisent de leur odeur mentholée les sentiers de randonnée. Suivez-les le long de l’étang du Batéguier pour observer le ballet des oiseaux migrateurs. Ils sont plus d’une centaine à nidifier ici et à essayer de voler la vedette aux chauves-souris et reptiles qui paradent devant les visiteurs. Au nord de l’île, le fort Royal s’accroche à la pierre du littoral. Bâti au XVIIe siècle à l’initiative du cardinal Richelieu, il accueille aujourd’hui un musée de la mer, mais surtout la cellule du légendaire Masque de fer. De quoi faire flotter un parfum de mystère entre les pins pignons et les cyprès. C’est peut-être lui, finalement, la plus grande star de Cannes.