Musée national du château de Pau

En progressant plus à l’intérieur du domaine, vous accédez à la cour du château dont les dimensions et la réalisation témoignent non seulement d’un changement d’époque, mais également de statut. En effet, devenant peu à peu une résidence d’agrément réservée aux notables de la cour de Navarre, l’ancienne place forte béarnaise se pare de terrasses, d’escaliers d’honneur, de cuisines, de balcons ou encore de jardins supplémentaires embellissant son aspect global et tournant son regard vers les Pyrénées. En franchissant la porte Corisande, jadis porte Nord des jardins, construite sous le règne de Henry IV, pavés au sol et briques rouges vous rappellent l’héritage architectural du bâtiment mais également la volonté des rois de marquer de leur empreinte ce lieu éminemment important du royaume de Navarre.