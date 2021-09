De nombreux chemins de randonnée vous permettent de monter jusqu’au col de Roncevaux, aussi appelé col d’Ibaneta. A pied ou à vélo, pour les plus courageux, les différents itinéraires vous promènent entre le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, côté français, et le Parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu, côté espagnol. Des deux côtés de la frontière, la nature est restée sauvage. Vos escapades vous permettent de découvrir le Prat d‘Albis ou la cascade d’Ars en France, les Tres Sorores, les sommets du Mont-Perdu et les vallées d’Ordesa et de Pineta, en Espagne. En chemin, bouquetins et chevaux vous accompagnent. A un peu plus de 1000m d’altitude, vous franchissez enfin le col. Un col de montagne comme il en existe de nombreux dans les Pyrénées, et que rien ne semble distinguer. Et pourtant !