C’est dans la ville d’Orthez, en plein cœur du Béarn et à proximité de l’A64 que vous trouvez le site méconnu, à tort, du château Moncade. Situé entre Bayonne et Pau, votre passage par cette ancienne place forte du gave de Pau va marquer d’une pierre blanche votre escapade béarnaise. Il faut dire que l’histoire de ce site ne va pas sans surprendre votre curiosité. Et pour cause, tandis que vous apercevez au loin la tour de l’ancien château, c’est toute l’ambition d’un fils du Béarn qui se matérialise : celle de Gaston Ier de Foix. Car derrière ce château construit en 1242, c’est la volonté d’un homme d’émanciper sa région vis-à-vis du roi d’Aragon, et de se rapprocher de la couronne, qui occupe alors le Béarn. Orthez devient la capitale de la vicomté et à la suite de son allégeance, Gaston Ier de Foix entame la construction du château qui se prolonge jusqu’à son héritier Gaston III, Gaston de Fébus. C’est donc tout un pan de l’histoire régionale qui s’ouvre sous vos pas.