Au fil de votre visite du Musée international de la chaussure, portez votre regard sur les modèles les plus prestigieux, les plus contemporains. Place à l’émerveillement, place au luxe. Des mocassins de velours décorés de perles d’acier et de strass aux légendaires semelles rouges des bottines Louboutin, la chaussure atteint devant vous les sommets du raffinement. Outre le devoir de mémoire et les multiples angles que vous propose le site pour découvrir la chaussure, ce dernier est également le promoteur de l’avenir de la chaussure romanaise. En effet, nombre de jeunes créateurs locaux exposent leurs talents et leur savoir-faire en ces lieux. Parallèlement aux expositions, le musée vous propose également de participer à des ateliers de confection et de fabrication. Et avec les nombreux concerts et spectacles organisés ici tout au long de l’année, vous êtes certain de trouver chaussure à votre pied.



Suite aux intempéries du 15 juin, le musée est actuellement fermé