Aujourd’hui, l’Histoire a pris le pas sur la légende, notamment depuis l’ouverture du Musée historique et archéologique de Montségur. Y sont exposés les vestiges retrouvés lors des fouilles, en parallèle de reconstitutions et explications précises sur le mouvement cathare. Là, le visiteur prend pleine conscience de l’ampleur du siège de 1243 par l’impressionnante quantité de pointes de flèches et de boulets de trébuchets retrouvés sur le site. Le combat fut rude, les cathares n’avaient aucune chance. C’est avec émotion, d’ailleurs, que ces derniers parlent à travers les siècles. Ils se dévoilent dans les objets du quotidien, de banales cruches, quelques pièces de monnaie, des dés à jouer qui témoignent d’une vie de travail et de tranquillité. Deux tombes rendent plus humaine encore ce lointain chapitre de l’Histoire : celle d’un homme et d’une femme, morts au cours de la bataille. Leur histoire est la seule légende que s’autorise le Musée historique et archéologique de Montségur.