Cathédrale Notre-Dame de Paris

A défaut d’être la plus grande cathédrale de France, Notre-Dame de Paris est probablement la plus célèbre. Que ce soit grâce à Victor Hugo ou à son architecture gothique particulièrement éblouissante, Notre-Dame de Paris est l’un des emblèmes parisiens.

C’est d’ailleurs de son parvis que débutent les routes nationales avec le point zéro, et c’est depuis ce même parvis qu’en levant les yeux, vous admirez les deux tours majestueuses d’une hauteur de 69 mètres. Chef-d’œuvre gothique, la construction, à partir de pierre de taille provenant des anciennes carrières du 5e arrondissement de Paris, s’étale sur deux siècles et révèle des nuances architecturales avec des éléments issus des gothiques primitif et tardif.

Spectatrice minérale de l’histoire parisienne, la cathédrale a traversé les siècles, non sans encombre ; et ses gargouilles vous contemplent tandis que vous vous rapprochez des portails du Jugement Dernier, de la Vierge et de Sainte-Anne. Observez attentivement la finesse du travail de sculptures ornant les tympans et passez les portes sous le regard de centaines d’apôtres et de saints sculptés.