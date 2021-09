Grotte Chauvet 2 Ardèche - Caverne du Pont-d’Arc

Près des gorges de l'Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, la réplique de la grotte Chauvet s'ouvre sur une façade monumentale. Dès l'entrée, on est saisi par la fraîcheur et l'obscurité, les conditions originales de la caverne ayant été reconstituées. Peu à peu, on s'habitue à cette atmosphère et les dessins créés par les hommes préhistoriques se dévoilent. Ils représentent essentiellement des animaux et des empreintes de mains. Découvrez les ours, chevaux, félins, rhinocéros, dessinés à l'ocre rouge et au charbon de bois, et parfois gravés dans l'argile. Vous pourrez admirer la finesse des traits, l'art de la perspective et du relief, l'estompage, l'impression de mouvement apportés par les artistes de la préhistoire. La beauté de ces chefs-d’œuvre, en particulier la fresque des lions, surprend. Après cette visite guidée, la galerie de l'Aurignacien vous apporte plus d'informations sur l'art préhistorique. Dans l'Atelier, vous et vos enfants pourrez participer à des ateliers créatifs et vous glisser dans la peau de vos ancêtres.