L’ombre de Claude Monet plane sur le Musée des impressionnismes de Giverny. D’ailleurs, ce bâtiment moderne à l’architecture avant-gardiste est en parfaite harmonie avec la nature. L’édifice, intégré dans le paysage de la vallée de la Seine, possède une atmosphère particulière. Les architectes ont joué sur les différents niveaux et volumes, sur les harmonies de couleurs et de matières. A l’image des peintres impressionnistes, ils s’appuient sur les contrastes entre l’ombre et la lumière. D’autant que le Musée des impressionnismes est parfaitement mis en valeur par son jardin extraordinaire. Des parterres carrés monochromes se succèdent de manière symétrique. Ils sont séparés par des haies peuplées de hêtres et thuyas émeraude. Tout l’espace est divisé en pièces de couleurs chaudes et froides. Ici, un jardin blanc et son bassin. Plus loin, un parterre de rosiers suivi de pièces bleues et roses qui vous mènent à d’autres univers colorés et subtils…