Musée des Beaux-Arts de Nancy

Paisible et lumineux, le MBAN s’est pourtant constitué en pleine révolution, sur les cendres du régime monarchique. C’est à cette ancienneté, qui fait de lui l’un des plus vieux musées de France, qu’il doit l’étendue de sa collection.

Dans ses salles aux couleurs chaudes, royaume du beige et du bois, tableaux et visiteurs font connaissance en toute intimité, sans snobisme d’aucune sorte. Tel est sans doute le principal héritage des origines populaires du musée : sa pédagogie et son envie de rendre l’art accessible à tous. De là un parcours muséographique clair qui vous invite à un véritable voyage à travers les courants artistiques du XIV au XXe siècle : Le Caravage et Delacroix y rencontrent ainsi les plus contemporains Modigliani et Picasso. Le Christ de Rubens contemple les paysages de Claude Monet et de Gustave Doré. Au fil des décennies et des travaux d’agrandissement, le lieu a également varié ses terrains de jeux artistiques et expose sculptures (Rodin, César), dessins et estampes japonaises, pièces de mobilier et de design. L’art décliné sur tous les supports et selon toutes les époques, pour tous.