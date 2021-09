Beaucoup de Nancéiens vous diront que la place Stanislas, ou « place Stan » pour les intimes, est la plus belle place du monde. Et peut-être n’ont-ils pas tort à en croire son inscription par l’UNESCO sur la liste du patrimoine de l’humanité et la belle allure de cette place, voulue par le beau-père de Louis XV : Stanislas Leszczynski. En arrivant sur cette vaste esplanade encerclée de façades où prime la pierre d’Euville, c’est d’abord une sensation d’harmonie qui vous interpelle. Conçue pour relier les quartiers de la ville neuve et de la vieille ville, la place avait pour mission d’apporter de l’ordre dans le centre historique de Nancy.

C’est pour cette raison que vous trouvez sur votre chemin l’opéra, l’hôtel de ville, l’hôtel de la Reine ou le musée des Beaux-Arts. En effet, Emmanuel Héré, l’architecte en charge du projet, souhaitait rassembler toutes les institutions et lieux de divertissement en une seule et même place. Un projet urbaniste d’une étonnante modernité, dont vous appréciez l’élégance tandis que vous vous avancez vers le centre pour un tour d’horizon. Vous voilà au centre, historique et géographique, de Nancy.