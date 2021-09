Les ustensiles de table des Romains étaient estampillés "made in Lezoux". Car, du Ier au IVe siècle, Lezoux fut le centre de production céramique le plus important de l’Empire romain occidental. Et on a recensé près de 1 200 potiers dans cette petite commune du Puy-de-Dôme. La céramique et l’Auvergne se révèlent donc indissociables. Le musée départemental de la Céramique vous retrace une belle aventure humaine et vous invite à découvrir des objets étonnants : les céramiques sigillées de Lezoux. De magnifiques objets du quotidien que les Romains utilisaient à table pour boire et manger. Ce type de poterie a rencontré un franc succès dans le monde méditerranéen à partir du règne d’Auguste. D’ailleurs, des fouilles pratiquées à Lezoux dès le XVIIIe siècle mettent à jour de magnifiques spécimens. Des céramiques recouvertes d’un vernis rouge grésé, typique de l’Antiquité romaine.