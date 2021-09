Plus immersive encore, la dernière partie du musée, l’Atelier Le Thiers, vous attend dans la section haute du centre-ville médiéval. Ici, vous avez la chance de pouvoir, vous-même, assembler votre propre couteau et vous offrir ainsi un souvenir puissant et indélébile de votre passage à Thiers. Cependant, la visite du musée de la Coutellerie ne s’achève pas ici puisqu’il vous est possible de vous rendre à la Cité des couteliers pour découvrir le travail des artisans et apprentis d'aujourd’hui. Un lieu qui présente une collection bien plus moderne de couteaux et d’outils contemporains.

Votre visite peut également se prolonger lorsque vous décidez de battre la campagne auvergnate en arpentant les chemins de la vallée des Rouets et de suivre la Durolle. De l’usine du May jusqu’à la vallée des Usines voisine, vous pourrez alors renouer avec le passé industriel de ce paradis auvergnat, symbole d’une époque fastueuse.