Entre les parcs naturels régionaux des volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez, votre voyage au cœur des paysages auvergnats vous mène jusqu’à la Limagne. Désignant une petite plaine fertile, le terme Limagne prend ici des dimensions gigantesques puisque ce haut lieu de l’écotourisme local s’étend sur 90km de long. Avec ses vastes paysages céréaliers et champêtres, vous êtes devant l’un des sols les plus riches d’Europe, convoité depuis l’apogée celtique. Cette terre fut façonnée par l’homme qui, dès l'Antiquité, en draina les lacs et rivières au cours des siècles, pour les besoins agricoles et industriels, et ce jusqu’en 1968. Mais la Limagne est plus qu’une plaine. En effet, vous ne tardez pas à découvrir que ces immensités subtilement vallonnées furent le berceau de bien des trésors patrimoniaux que compte aujourd’hui l’Auvergne.