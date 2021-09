C’est en quittant l’autoroute A51 pour rejoindre les paysages du parc naturel du Verdon que vous vous dirigez vers le musée de Préhistoire des gorges du Verdon. Situé entre les lacs d’Esparon et de Sainte-Croix, le site vous attend dans le petit village de Quinson. Et tandis que vous admirez la luxuriance du parc, vous vous retrouvez devant un édifice atypique, dessiné par Norman Foster, figure contemporaine de l’architecture qui élabora, entre autres, le viaduc de Millau. Suivez la courbe qui vous attire vers l’entrée et pénétrez dans l’un des plus grands musées préhistoriques d’Europe. Dans cette large forme oblongue, une muséographie de 4274m² retrace les 50 ans de fouilles archéologiques que mena la région, à l’aube de la construction du barrage de Sainte-Croix. Les 50 ans de travaux et de recherches qui allaient suivre révélèrent des trésors préhistoriques insoupçonnés sur l’ensemble du Verdon. Paléolithique, néolithique, âge du bronze... préparez-vous à traverser les millénaires au cours d’un après-midi en famille enrichissant.