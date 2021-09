Les gorges du Verdon sont bien plus qu’un sanctuaire naturel et il vous suffit de rejoindre les villages alentour pour vous en rendre compte.

Dirigez-vous d’abord vers Moustiers-Sainte-Marie, dans les hauteurs. Le charme provençal de ce petit village perché, doté de 700 habitants, prend tout son sens lorsque vous grimpez les 262 marches menant à Notre-Dame-de-Beauvoir et son panorama. Redescendez par les petites ruelles d’où jaillissent des boutiques de faïences artisanales et de modestes chutes d’eau.



Non loin de là, vous pouvez découvrir le centre historique de Castellane et sa place pittoresque. En arpentant ses ruelles, ou en grimpant vers Notre-Dame-du-Roc, vous découvrez l’authentique beauté des gorges du Verdon. Sur le plateau de Valensole, un peu plus à l’ouest, vos sens seront attisés par les immenses champs de lavande ondulant sous le vent. En été, lorsque les champs sont en fleurs, la moindre promenade est une véritable expérience olfactive.

Mais que vous soyez sensible aux charmes des villages ou à la beauté de ses paysages, que vous soyez plus proche de la terre que de l’eau, les gorges du Verdon ne déçoivent jamais.