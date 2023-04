Musée de la Guerre 1870, Loigny-la-Bataille

De passage à Loigny, impossible de ne pas visiter l’église qui jouxte le musée. En 1871, un an après la bataille, de nombreux survivants souhaitent édifier un monument en hommage aux nombreuses victimes. Une souscription nationale est lancée et plusieurs contributeurs tels que le pape Pie IX et le gouvernement s’impliquent pour aider à la construction de l’édifice. La chapelle mortuaire et l’ossuaire abritent toujours les dépouilles de 1260 soldats français et prussiens. A l’intérieur de l’église, découvrez les noms des victimes françaises inscrits sur les murs de la chapelle. La crypte de l’église abrite également les tombes du général Sonis et du général de Charette qui jouèrent un rôle crucial dans la bataille de Loigny. Une plongée émouvante dans cette guerre oubliée qui préfigure pourtant les deux grands conflits mondiaux qui suivront en 1914-1918 puis en 1939-1945.