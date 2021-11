Musée de la Gendarmerie & du Cinéma

Le musée vous invite à découvrir l’histoire de ce bâtiment qui, avant de devenir un lieu emblématique suite aux tournages des films des gendarmes, accueillit la brigade de Saint-Tropez de 1879 à 2003. Il propose 2 parcours, l'un dédié à l'histoire authentique de cette gendarmerie et l'autre à l'histoire du cinéma à Saint-Tropez.

A l’intérieur de celui-ci, beaucoup de surprises vous attendent, sur 400m2, avec de nombreux dispositifs interactifs : écrans tactiles, maquettes, possibilité de s'installer dans des voitures, ouvrir des tiroirs, toucher le mobilier, etc.

La visite se poursuit sur trois étages : un rez-de-chaussée dédié aux expositions temporaires ; le premier étage à l’histoire de la gendarmerie tropézienne et du bâtiment, la saga des Gendarmes de 1964 à 1982, les métiers du cinéma et l’introduction sur le cinéma à St-Tropez. Pour finir, un espace sur la thématique de ce lieu de vacances et de décors préservés.