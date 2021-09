Pour trouver le massif des Maures sur une carte, il vous faut monter dans l’arrière-pays d’Hyères et de Saint-Tropez. Au milieu de ces deux villes côtières, le massif offre une immensité sauvage, bien loin des littoraux aménagés. Son nom, le massif des Maures, il le doit avant tout à sa végétation et sa géologie denses et sombres. "Lei Mauro", la montagne noire, c’est ainsi que les provençaux l’appelaient jadis. Vous le comprenez en contemplant ces forêts infinies.

A l’instar du massif de l’Esterel, le massif des Maures domine une campagne faite de châtaigniers et de chênes-lièges, une Provence d’autrefois. Une luxuriance qui vous enivre de ses senteurs et essences, tandis que vous arpentez les 150 000 hectares du massif...



Sur ce territoire vaste et sauvage, vous découvrez le versant maritime du massif des Maures en empruntant la corniche des Maures longeant la mer. N’hésitez pas à vous arrêter du côté de La Londe-les-Maures ou vers la presqu’île de Giens pour découvrir un paysage méditerranéen splendide.