La forêt de Bercé est une étape d’autant plus incontournable qu’elle est un formidable lieu de découvertes. En balade, des applications et des panneaux d’information vous permettent d’en savoir plus sur la nature, les animaux, et surtout les arbres qui vous entourent. Le chêne Lorne de la Croix Marconnay, par exemple. Ou les chênes sessiles et les Douglas de la vallée des Pierres. Sans oublier le fameux chêne Boppe, vers Saint-Pierre-du-Lorouër. L’arbre, foudroyé en 1934, a laissé une souche immense de 4,77m de circonférence. La forêt, objet d’émerveillement : Carnuta, la Maison de l’homme et de la forêt le prouve. C’est un espace tout entier consacré à la forêt de Bercé et à ses secrets. Un lieu qui vous permet de renouer avec la nature. Vous écoutez le bruit du ver de terre, le brame du cerf… et apprenez à reconnaître les différentes essences d’arbres de Bercé.