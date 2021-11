Îles de Lérins

Au large de l’île Sainte-Marguerite, vous allez pouvoir vivre une expérience sans précédent, juste avec un masque et un tuba ! Afin d’étendre la zone de restriction de mouillages des bateaux de loisirs, et pour inciter les personnes à découvrir les fonds marins de manière respectueuse, un écomusée a été créé en immergeant des statues géantes. Elles ont été réalisées par le célèbre artiste britannique Jason deCaires Taylor en s’inspirant des visages de six figures cannoises.

Les statues ont été immergées dans 3 à 5 mètres de profondeur, au sud de l’île, à une distance allant de 84 à 132 mètres du rivage. Des bouées indiquent la zone d’interdiction de mouillage.

Enfilez votre masque et votre tuba et partez à la découverte de ces statues géantes. D’une hauteur de deux mètres et d’environ dix tonnes chacune, les six statues ont été fabriquées dans du matériau marin écologique à PH neutre offrant un refuge à la vie subaquatique. Ces œuvres formeront des récifs artificiels favorisant ainsi la biodiversité. Les sculptures évolueront avec le temps, se recouvrant d’algues, de coquillages et de faunes benthiques, devenant ainsi partie intégrante de l’écosystème local.