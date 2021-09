Montagne de Sainte Baume

Pour trouver le massif de la Sainte-Baume, il vous faudra atteindre les frontières des Bouches-du-Rhône et du Var. Là, non loin des communes de Roquevaire et d’Auriol, se dessine une chaîne montagneuse : c’est le massif de la Sainte-Baume. Considéré comme l’un des plus hauts sommets de Provence, le site doit son nom à la légende chrétienne selon laquelle sainte Marie-Madeleine occupa les grottes des lieux, 30 ans durant, au Ier siècle av. J.-C.



En provençal, grotte se dit "bauma". Lors de votre excursion, vous êtes rapidement attiré par ces bâtiments construits à flanc de montagne et qui vous semblent jaillir de la falaise. En pénétrant dans la grotte, vous découvrez un lieu de culte étonnant et réputé.



Haut lieu spirituel, la Sainte-Baume est un sanctuaire naturel et vous livre de saisissants paysages contrastés. En trouvant un point de vue suffisamment haut, vous pouvez reconnaître deux végétations à travers la forêt méditerranéenne et la forêt alpine. Cette variété vous offre des horizons intéressants constitués de chênes, de pins et de hêtres.