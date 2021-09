Ile de Bendor

Simplement séparée de Bandol par un bras de mer, l’île de Bendor a tout du charme de la Méditerranée, avec ses pins, son eau turquoise, ses plages et ses criques abandonnées. Mais grâce au rêve d’un homme, elle est devenue bien plus qu’un simple îlot de nature sauvage.



En 1950, Paul Ricard, entrepreneur bien connu pour ses boissons anisées, acquiert les îles de Bendor et d’Embiez. Né dans une famille de boulanger, cette âme d’artiste qui rêvait des Beaux-Arts de Marseille décide de transformer Bendor en paradis pour artistes, en atelier et musée à ciel ouvert. Une sorte de villa Médicis miniature pour lui et ses amis, qui accueillera notamment Jacques Dutronc, Fernandel, Joséphine Baker ou, plus inattendu, Youri Gagarine.



En quelques années, la paisible Bendor devient un lieu couru de la jet set, se dote d’hôtels et de boutiques, et des fêtes sont organisées… La mort de Paul Ricard, en 1997, ne met pas fin à son rêve. Comme hors du temps, Bendor accueille, aujourd’hui encore, des artisans et reste, avec ses sculptures dépareillées et ses musées, un lieu unique.