Le château la Nerthe propose, à la demande, une expérience façon "nourritures terrestres". En l’occurrence, terroir et gourmande. Une formule idéale pour déguster les vins du domaine dans un espace privatisé. Grignotez entre amis : le château vous sert à manger. Œnologie encore, mais en version sur mesure. Les propriétaires organisent une séance personnalisée pour un groupe d’au moins six personnes. Au programme, deux formes de dégustations. La première est verticale, sur plusieurs millésimes d’une même cuvée. La seconde est horizontale : vous goûtez un millésime sur plusieurs terroirs du château la Nerthe. Vous voici donc prêt à comparer les vins de la région ; et elle n’en manque pas. Le vignoble de la vallée du Rhône s’étend sur six départements et près de 80 000ha… D’autant que, le long de cette route des vins, les villes sont belles et la Provence divine. Quoi qu’il advienne, ne manquez pas la Fête de la véraison, le premier week-end d’août.