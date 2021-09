Curieux paradoxe que celui du château de Roquefixade, si mystérieux et pourtant exposé aux yeux de tous, juché au sommet d’un impressionnant promontoire rocheux qui domine le village du même nom. D’en bas, il a fière allure et semble surveiller les alentours où fleurissent les châteaux cathares. Pourtant, son histoire est imprécise, incomplète comme ses vestiges ; les récits d’une source contredisent ceux d’une autre. Seule sa construction au tournant du XIe siècle et sa destruction ordonnée par Louis XIII en 1632 semblent faire consensus. Entre les deux, le château de Roquefixade a connu bien des changements de propriétaires et d’attribution, tour à tour château résidentiel puis caserne défensive, Monument historique depuis 1995… Le visiteur se lance donc dans l’ascension du sentier comme dans une enquête, dans l’espoir de faire parler les ruines au sommet. Vous suivez le sentier balisé et tombez sur une stèle de pierre blanche qui paraît pointer le ciel, vous indiquant la direction à prendre. Vous voilà lancé à l’assaut du château.