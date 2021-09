Grottes de Gargas

Dès l’entrée, la grotte intrigue. Sur la paroi, vous devinez des lignes noires et rouges, faites de pointillés, et personne ne peut dire ce que c'est. Naissance de l’art abstrait ou symbole disparu ? Mystère. La balade se poursuit avec le puits des oubliettes, d’où ont été extraits des squelettes d’ours et de hyènes des cavernes… Plus loin, bouquetins, bisons et cerfs ébauchés courent pour l’éternité.



C’est en pénétrant dans la seconde caverne qu’a réellement lieu la rencontre. En utilisant une technique de pochage à base de pigments rouges, ocre, noirs et blancs, les hommes préhistoriques ont laissé l’empreinte de leurs mains. Plus de 200 traces de mains appartenant à des hommes, des femmes ou des enfants, avec une spécificité : sur la plupart des traces, il manque une ou plusieurs phalanges.

Les hypothèses sur les mains de la grotte de Gargas sont nombreuses : signature, reste de rite chamanique… La question se pose encore. Peut-être les fouilles encore menées ici permettront un jour d’y répondre.