Petit à petit, des sons se greffent au spectacle de la nature, le cri d’un vautour fauve et le ronflement de l’eau qui chute. Au cœur du cirque siège la Grande Cascade, d’une hauteur record de 423m et dont le grondement résonne sur les parois calcaires des alentours. Elle annonce la thématique du cirque de Gavarnie : ici, tout n’est que verticalité et hauteur. Comme pour mieux souligner sa majesté, les Pyrénées ont ainsi entouré le cirque de Gavarnie de géants, seize sommets culminant à plus de 3 000m et dont les noms sont riches de légendes : mont Perdu, pic du Marboré, du Taillon, brèche de Roland... De quoi expliquer les mots de Victor Hugo, pour qui le cirque de Gavarnie était « une montagne et une muraille à la fois ». Formé par érosion glaciaire il y a cinquante millions d’années environ, le cirque frappe par sa symétrie que l’on croirait pensée par l’homme. « C’est l’édifice le plus mystérieux des plus mystérieux des architectes », ajoutait à ce propos le poète.