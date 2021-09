Mont et pic du Canigou

L’étymologie du nom du Canigou reste incertaine ; de là les nombreuses légendes sacrées et profanes qui tentent d’expliquer l’importance que revêt le massif dans la région. L’une d’elles avance même que c’est au sommet du pic de Barbet, à 2 733 mètres d’altitude, que Noé a amarré son arche. Le long du sentier, les constructions sont nombreuses et illustrent le caractère spirituel du massif. Construite au sommet d’un nid d’aigle au XIe siècle, l’abbaye bénédictine Saint-Martin du Canigou est habitée aujourd’hui par la communauté des Béatitudes et vous ouvre ses portes pour une halte. Là, vous découvrez une architecture pluriséculaire, vestige d’échanges religieux et culturels entre les communautés chrétienne et musulmane, et vous vous offrez une pause sur les tables de bois installées derrière l’église, abritées sous des mûriers. A une quinzaine de kilomètres plus au nord, l’abbaye Saint-Michel de Cuxa et son cloître du XIIe siècle illustrent l’introduction de l’art roman en Catalogne. Son clocher haut de 33m, seul survivant des deux tours qui ornaient la construction initiale, la rend visible dès la route reliant Prades à Codalet.