A quelques kilomètres au nord de Perpignan, à la sortie de l'A9, la roche des Pyrénées-Orientales cache l'un des sites préhistoriques les plus importants du monde. Et pour cause, c'est ici que furent retrouvés les plus vieux fossiles de l'homo erectus en Europe : ceux de l'Homme de Tautavel, nommé ainsi en référence à la commune où furent découverts les fossiles. A quelques encablures du petit village encerclé par la roche, renouez avec votre âme d'Indiana Jones et prenez la direction de la caune de l'Arago. Suivez le maquis des Corbières pour rejoindre une grotte surplombant la vallée, à près de 80m d'altitude. Sous vos pas, la rivière Verdouble, qui rejoint les châteaux cathares, coule paisiblement. Découverte au cours du XIXe siècle, la grotte fit l’objet de fouilles importantes à partir des années 1960. Elles permirent de mettre au jour plusieurs milliers d’objets en pierre taillée, d’ossements, de dents. Parmi les plus vieux jamais découverts, ces artefacts contribueront à révéler aux scientifiques la réalité de la vie aux temps préhistoriques.