Collines d’Allauch - Collines Marcel Pagnol

Votre découverte des collines d’Allauch ne saurait être complète sans le village d’Allauch lui-même. Comme un phare rappelant les marins, le clocher de la chapelle Notre-Dame-du-Château, qui est perchée sur un petit promontoire rocheux, se voit de loin. Preuve que, dans le village même, ce sont encore les ondulations du terrain qui guident les pas des visiteurs. Laissez derrière vous les collines pour déambuler dans les rues sinueuses et ombragées où les maisons semblent s’embrasser, du bout de leur balcon. Au chant des cigales se mêle progressivement celui des voix : vous êtes sur la place du Docteur-Joseph-Chevillon, où l’on trinque les verres aussi souvent que les boules de pétanque. Ici, c’est toujours l’heure de l’apéritif. En deux bouchées de gourmandises gorgées au thym, les vieilles anecdotes refont surface. Il est question de Pagnol, encore et toujours, l’enfant du pays à qui les collines d’Allauch prêtèrent leur beauté typique pour son film Regain (avec Fernandel). Vous voici désormais porteur de la tradition orale du lieu, et vous levez votre verre à cela, les yeux tournés vers les collines qui ourlent l’horizon.